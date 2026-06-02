logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Customs seizes $1.53m illicit cigarettes in Kwai Chung, arrests one

NEWS
17 mins ago
logo
logo
logo
Photo: HK Customs
Photo: HK Customs

Hong Kong Customs seized about 340,000 suspected illicit cigarettes worth about HK$1.53 million with a duty value of about HK$1.12 million in a raid on a suspected storage warehouse in Kwai Chung on Wednesday, arresting a Chinese man who claimed to be a shop owner, authorities said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

During an anti-illicit cigarette operation around midday, officers spotted a man moving boxes and plastic bags into a unit in an industrial building. A search of the boxes and bags uncovered about 50,000 suspected illicit cigarettes. The man was arrested. A further search of the unit found about 290,000 more suspected illicit cigarettes.

Photo: HK Customs
Photo: HK Customs
Photo: HK Customs
Photo: HK Customs

Customs said smugglers have changed their tactics, adopting a "short storage, quick turnover" strategy to reduce risk. The raid marked the second time in three months that Customs has uncovered a storage warehouse in the same industrial building, with offenders mistakenly believing there would be a brief enforcement gap after a previous bust.

Under the Dutiable Commodities Ordinance, anyone who handles, possesses, sells or buys illicit cigarettes faces a maximum penalty of a HK$2 million fine and seven years imprisonment.

Customs illicit cigarettes Kwai Chung

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
HK Customs
3 men arrested in animal smuggling busts at Shenzhen Bay, Lok Ma Chau
NEWS
02-06-2026 00:40 HKT
Woman jailed four weeks for smuggling cigarettes in 'bulging' yoga pants
NEWS
01-06-2026 18:55 HKT
Customs seizes $900,000 cannabis buds at airport, passenger from Koh Samui arrested
NEWS
01-06-2026 00:51 HKT
Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested
NEWS
28-05-2026 06:07 HKT
Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested
NEWS
27-05-2026 03:40 HKT
Customs seizes HK$1.1m heroin at airport, passenger from Kuala Lumpur arrested
NEWS
26-05-2026 01:50 HKT
WCO Secretary General Ian Saunders (Photo by Kennedy Ho)
Customs: fulfilling a mission to ensure smooth, legal trade
NEWS
22-05-2026 08:00 HKT
Customs seizes $4.3m ketamine in air parcel from France, one arrested
NEWS
14-05-2026 03:50 HKT
Customs seizes $3.1m drugs at airport, 2 parcels cases and one passenger arrest
NEWS
12-05-2026 01:16 HKT
Customs seizes 6 live cats smuggled in rucksacks at Lok Ma Chau Spur Line
NEWS
12-05-2026 01:05 HKT
Former Hong Kong weather chief beats record heatwave without air conditioning
NEWS
02-06-2026 18:31 HKT
Hana no Kumo in Hong Kong.
Three Hong Kong restaurants named among world’s most beautiful — all at The Henderson
ARTS & CULTURE
12 hours ago
logo
(Video) Concrete slab falls from lorry on Tolo Highway, female driver narrowly avoids disaster
SOCIAL BUZZ
03-06-2026 01:41 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.