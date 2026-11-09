China's October car exports stay resilient

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Pakistani astronaut to join China space station's Shenzhou-24 mission
07-11-2026 13:48 HKT
China launches trade probes into EU chemical, fibre imports
06-11-2026 17:58 HKT
China sees fastest emissions drop since Covid due to Mideast war: report
06-11-2026 14:04 HKT
China passes cross-border corruption law, expanding anti-graft drive
06-11-2026 12:30 HKT
China's marriage rate in third quarter tumbles to 18-year low
06-11-2026 11:27 HKT
97-year-old dies at his own birthday party after dancing to Stayin' Alive
08-11-2026 06:48 HKT