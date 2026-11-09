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BUSINESS
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FINANCE

China's October car exports stay resilient

FINANCE
1 hour ago
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Chinese electric vehicles are parked at the Chancay megaport as Chinese automakers are gaining ground against traditional brands in the South American electric vehicle market, in Chancay, Peru November 13, 2025. REUTERS/Gerardo Marin/File Photo
Chinese electric vehicles are parked at the Chancay megaport as Chinese automakers are gaining ground against traditional brands in the South American electric vehicle market, in Chancay, Peru November 13, 2025. REUTERS/Gerardo Marin/File Photo

China's car exports grew solidly in October, with persistent weakness in domestic sales piling pressure on automakers to push deeper into overseas markets and intensifying the prospect of fiercer competition abroad.

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  • Passenger vehicle shipments overseas jumped 68.2 percent to 932,000 last month from a year earlier, compared to September's rise of 73.2 percent to 923,000, data from the China Passenger Car Association (CPCA) showed on Monday.

  • Sales at home dropped 27.3 percent year-on-year to 1.65 million cars, marginally narrowing from a 28.1 percent fall in September, for a 12th straight month of declines.

  • The Middle East is expected to be a key driver of export growth next year, although the outlook remains uncertain and overall export growth is likely to slow, said Cui Dongshu, secretary-general of the CPCA.

  • Chinese automakers should accelerate overseas localisation, keeping core technologies at home while expanding manufacturing abroad and promoting Chinese standards globally, according to Cui.

  • BYD's global sales growth slowed in October, and its third-quarter profit growth missed estimates as fierce competition at home spilled over into overseas markets.

  • The biggest Chinese EV maker has been ramping up efforts to move upscale with a grand global debut of its Yangwang luxury sedan in Dubai on Friday.

  • Leapmotor, Xpeng (9868) and Xiaomi (1810) all notched their strongest overall monthly sales on record last month, while deliveries at electric vehicle brands under Huawei's Harmony Intelligent Mobility Alliance, Li Auto (2015) and Nio (9866) declined, highlighting an increasingly polarized market.

  • After a deeper-than-expected slump this year, China's domestic car market is expected to eke out modest growth in 2027.

Reuters

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