Meituan offers 5-, 10-year dim sum bonds at 2.90 percent and 3.60 percent guidance, sheet shows

Read More
Meituan mulls dim sum bond sale: Bloomberg
21-10-2026 15:58 HKT
French yields stop just short of 5 percent amid fiscal concerns
01-10-2026 20:25 HKT
Meituan pledges 30bn yuan for instant retail
22-09-2026 21:00 HKT
Meituan swings to profit in Q2 as price wars subside
28-08-2026 16:48 HKT
Foreigners bought US$132 billion of US securities in May, Treasury says
15-07-2026 11:21 HKT
Trump invested crypto gains in stocks and bonds, filings show
13-07-2026 19:50 HKT
China's Meituan says new AI model trained on domestic chips
30-06-2026 16:51 HKT
China's Meituan says new AI model trained on domestic chips
30-06-2026 13:32 HKT