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INTERNATIONAL
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CHINA

China population drops 3.39m, edging closer to sub-1.4b mark

CHINA
32 mins ago
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Source: Xinhua
Source: Xinhua

China's population shrank by 3.39 million to 1.404 billion last year, edging closer to dropping below the 1.4 billion mark as household sizes continue to decline, the National Bureau of Statistics reported.

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The China Statistical Yearbook 2026 revealed 7.92 million births and a natural growth rate of negative 2.41 per thousand, with Tibet recording the highest birth rates while northeastern provinces ranked lowest.

Highlighting a rapidly aging demographic, the elderly dependency ratio hit 23.1 percent in 2025, surpassing the youth dependency ratio for the first time as citizens aged 65 and over outnumber children under 14.

Staff reporter

china population birth rate

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Xia Linmao (CNS)
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