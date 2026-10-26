China population drops 3.39m, edging closer to sub-1.4b mark

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Beijing vice-mayor under graft probe on eve of party plenum
22-10-2026 18:59 HKT
China's central bank adds eight more banks to digital yuan network
17-08-2026 20:50 HKT
Yuan firms as traders track Iran war, weigh strength of China's economy
04-06-2026 11:22 HKT
Yuan hovers near three-year high ahead of Trump-Xi summit
12-05-2026 12:03 HKT
South Africa intercepts four Chinese fishing vessels
13-03-2026 17:00 HKT
Over 10,000 Chinese citizens returned from Middle East amid war
10-03-2026 16:50 HKT
Veteran stock analyst Louie Shum Chun-ying dies at 65, obituary shows
25-10-2026 15:13 HKT