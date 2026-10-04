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INTERNATIONAL
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CHINA

China slams US 'lie' over Starbucks stores in Xinjiang

CHINA
5 hours ago
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File Photo
File Photo

China's foreign ministry accused a US congressional committee on Saturday of "fabricating claims" after its chairman called on Starbucks to shutter two newly opened cafes in Xinjiang over alleged rights abuses.

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John Moolenaar, chairman of the US House Select Committee on China, called the decision to open stores in the regional capital Urumqi on Tuesday "morally bankrupt", and urged Starbucks to close the cafes -- the company's first in the region.

The stores' opening "ties an iconic American brand to the CCP's brutal campaign against the Uyghurs", he said, referring to the ruling Chinese Communist Party.

Chinese foreign ministry spokesman Guo Jiakun accused the select committee on Saturday of "habitually fabricating claims out of thin air for political purposes to attack and smear China".

"The so-called 'genocide' in Xinjiang is a blatant lie," he said.

(Staff reporter and AFP)

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