US' Rubio says Ukraine and Russia should be focused on ending the war

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Russia hails Trump waiving sanctions as 'historic'
17-10-2026 17:41 HKT
'We've never had this': Bear sightings spook Russia
17-10-2026 14:23 HKT
Trump says he is talking to Russia and China about denuclearization
16-10-2026 12:08 HKT
Musk calls on Zelensky to 'go' as Ukraine leader
15-10-2026 18:53 HKT
Japan denies spying after Russia arrests journalist
15-10-2026 14:45 HKT
Ukraine says SpaceX hampers drones for attack and defence, as US ties fray
15-10-2026 10:24 HKT
Credit card fraud hits foldable iPhone Duo launch
17-10-2026 12:23 HKT