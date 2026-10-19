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INTERNATIONAL
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WORLD

US' Rubio says Ukraine and Russia should be focused on ending the war

WORLD
1 hour ago
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US Secretary of State Marco Rubio speaks to the press at Registan Square, in Samarkand, Uzbekistan, October 19, 2026. (Reuters)
US Secretary of State Marco Rubio speaks to the press at Registan Square, in Samarkand, Uzbekistan, October 19, 2026. (Reuters)

Ukraine and Russia should be focused on ending the war between them, US Secretary of State Marco Rubio told reporters on his visit to Uzbekistan on Monday.

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Asked about a possible meeting between US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping to negotiate an end to the four-year-old Ukraine conflict, Rubio said: "There's been talks of a meeting. I don't know whether it's been finalized, but the president has been clear. He'd like the war in Ukraine and Russia to end."

(Reuters)

RubioRussiaUkrainewar

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