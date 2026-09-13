Victoria Coast sets new high with HK$36m three-bedroom sale 

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Victoria Coast tenders three-bedroom unit for HK$31 mln on Tuesday
26-05-2026 14:22 HKT
Victoria Coast tenders one three-bedroom unit on Tuesday
31-03-2026 16:52 HKT
Victoria Coast sells two-bedroom unit for $27.5 million
23-02-2026 15:19 HKT
Sky Ace Enterprises’ State Residence unveils 194 new homes on Friday
11-09-2026 22:27 HKT
Wheelock Properties’ Double Coast III sells 60 units next Wednesday
11-09-2026 22:04 HKT
K&K Property’s One Stanley House 29 sells for $147 million by tender
11-09-2026 21:34 HKT
Chester II expects 4,000 checks by Friday
10-09-2026 16:41 HKT