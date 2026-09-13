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BUSINESS
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PROPERTY

Victoria Coast sets new high with HK$36m three-bedroom sale 

PROPERTY
24 mins ago
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Victoria Coast.
Victoria Coast.

Victoria Coast in Victoria Road, developed by Chinachem, sold a three-bedroom flat with a parking space via tender for HK$36 million on Saturday, setting new records for both the project's total transaction price and price per square foot. 

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Spanning 1,367 sq ft, the unit transactioned at around HK$26,335 per sq ft. 

The project has sold 18 units to date, raking in over HK$500 million.

 

Victoria CoastChinachem

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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