Central Residence By The Park to tender a four-bedroom unit on Sunday

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CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 sells two units for over HK$300 mln
16-06-2026 14:34 HKT
Smart and Green Mass Transit System in East Kowloon to tender in July
12-06-2026 21:30 HKT
CK Asset's 21 Borrett Road phase 2 puts 66 units into the market
02-06-2026 16:15 HKT
A residential site in Tung Chung draws six bids in tender
15-05-2026 17:39 HKT
In One Above to tender six flats on Friday, Chinachem says
27-04-2026 17:17 HKT
The Pavilia Farm III tenders four flats for $81 million
27-04-2026 16:54 HKT
MTR's Kam Sheung Road Station Phase 2 project receives eight bids
20-04-2026 15:11 HKT