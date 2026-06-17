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BUSINESS
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PROPERTY

Central Residence By The Park to tender a four-bedroom unit on Sunday

PROPERTY
1 hour ago
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Central Residence By The Park, co-developed by Pacific Century Premium Developments (0432) and CSI Properties (0497), launched a four-bedroom unit for sale via tender on Sunday.

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The developers mentioned that only 10 units remain available for sale in the project, including a few special units.

 

Central Residence by The Parktender

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