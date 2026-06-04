Hong Kong's private home completions surge nearly fourfold in April to 2,009 units

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US goods trade deficit narrows in April on strong exports
29-05-2026 22:14 HKT
HK home price index records 2.5-year high in April
27-05-2026 14:41 HKT
China's April industrial output, retail sales growth miss expectations
18-05-2026 11:39 HKT
China's April new home prices fall at slowest monthly pace in a year
18-05-2026 11:22 HKT
Iraq exported 10 million barrels of oil through Strait of Hormuz in April
16-05-2026 16:01 HKT
Mainland Chinese snap up Hong Kong homes in April, most in 2 years
13-05-2026 14:22 HKT
China's car sales drop for seventh month in April; exports roar
11-05-2026 11:16 HKT
China trade beats forecasts in April despite Mideast war
09-05-2026 13:28 HKT