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PROPERTY

Hong Kong's private home completions surge nearly fourfold in April to 2,009 units

PROPERTY
27 mins ago
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Hong Kong's private home completions recorded a 396 percent increase to 2,009 units in April, hitting a seven-month high, according to data released by the Rating and Valuation Department on Thursday.

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A total of 3,573 units were completed in the first four months of the year, accounting for about 21 percent of the government's 2026 forecast of 16,975 units.

By region, the New Territories saw 1,651 units completed, bringing the total number of completed units in the first four months to 2,956. Hong Kong Island recorded 236 units completed last month, bringing the total number of completed units in the first four months to 490, while Kowloon recorded 122 units completed in April.

 

private home completionsApril

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