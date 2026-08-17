Motorcyclist critically injured after crash on Clear Water Bay Road

Read More
Truck overturns on Central Kowloon Bypass, blocking Kai Tak Interchange
17-08-2026 07:41 HKT
Light van overturns on Fanling Highway
16-06-2026 07:35 HKT
Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed
04-06-2026 07:07 HKT
Fire breaks out at vehicle scrapyard in Pat Heung, road closed
10-04-2026 01:26 HKT
Burst water main in Fanling causes severe flooding near San Wai barracks
29-01-2026 00:27 HKT
Night Recap - September 15, 2026
5 hours ago
Seven arrested over Kwai Chung illegal gathering
14-09-2026 12:33 HKT