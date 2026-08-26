Grab your umbrellas as heavy rain and thunderstorms are expected tonight

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Tropical storm Narra forms as HKO considers warning signal for next week
22-08-2026 14:12 HKT
Nine days of persistent rain expected as Amber rainstorm warning lifted
14-08-2026 11:40 HKT
Tropical Cyclone Dolphin pushes HK heatwave to 39.3 degrees
10-08-2026 20:23 HKT
EU and Hong Kong – addressing climate change together | Harvey Rouse
10-08-2026 19:34 HKT
Western Europe experienced hottest June-July on record: EU monitor
10-08-2026 13:14 HKT
Typhoon Dolphin weakens but disrupts travel in east China
10-08-2026 13:09 HKT
Scorching conditions in HK to moderate later this week
10-08-2026 13:04 HKT
HK hits 36.9 degrees, highest since 1884
09-08-2026 14:53 HKT
Taxi stuck sideways in narrow Central alley
24-08-2026 15:55 HKT