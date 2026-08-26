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NEWS

Driver flees scene after car hits water barriers and flips upside down in Tin Shui Wai

NEWS
28 mins ago
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A screenshot from a Facebook video posted by Yuen Long District Councillor Chan Ka-fai shows the scene of the accident.
A screenshot from a Facebook video posted by Yuen Long District Councillor Chan Ka-fai shows the scene of the accident.

Police are searching for a driver who fled the scene after a car crashed into water barriers and overturned in Tin Shui Wai this morning.

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The incident occurred at 8.33am when a black car traveling along Long Tin Road toward Wetland Park lost control near the junction with Tin Fuk Road. The vehicle struck several water-filled barriers along the road before flipping onto its roof.

Passing motorists called emergency services after suspecting the driver was trapped inside.

Firefighters and police officers arrived at the scene shortly after, but found the car empty with no passengers or driver trapped.

Police have launched an investigation into the cause of the accident and are searching for the missing driver.

Tin Shui Wai

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