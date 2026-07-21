Police investigate suspicious fire at Wong Tai Sin estate

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Fan short circuit sparks fire at Kwun Tong estate, woman injured
21-07-2026 08:24 HKT
3 men arrested in Wong Tai Sin industrial building drug bust
17-06-2026 07:27 HKT
Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed
04-06-2026 07:07 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
22-05-2026 00:48 HKT
Charger sparks fire at Bayview Garden flat, 150 residents evacuated
20-05-2026 01:47 HKT
Woman's body found after air conditioner fire at Tung Chung estate
15-05-2026 07:15 HKT
Wang On's Connext unveils 20 units in fourth price list
06-05-2026 20:57 HKT
Ocean Park cable car sends passengers on swing as typhoon winds blow
26-07-2026 18:05 HKT
Father and son arrested after saw-wielding chase at Maritime Square
27-07-2026 05:31 HKT