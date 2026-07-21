logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Police investigate suspicious fire at Wong Tai Sin estate

NEWS
39 mins ago
logo
logo
logo

Police are investigating a suspected arson after a curtain hanging on a flat door was found to have caught fire two days earlier at Chuk Yuen South Estate in Wong Tai Sin.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

A 49-year-old female resident of Fu Yuen House reported the incident to police at 10.36pm on Monday. Fire services deemed the cause of the fire suspicious.

The case has been classified as arson and is being handled by the Wong Tai Sin district criminal investigation team. No injuries were reported and no arrests have been made.

Wong Tai Sin suspected arson flat fire

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Fan short circuit sparks fire at Kwun Tong estate, woman injured
NEWS
21-07-2026 08:24 HKT
3 men arrested in Wong Tai Sin industrial building drug bust
NEWS
17-06-2026 07:27 HKT
Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed
NEWS
04-06-2026 07:07 HKT
2 teenage triad members arrested after weapons and drugs found in Lok Wah South Estate flat
NEWS
03-06-2026 00:48 HKT
Wheelchair-bound man, 71, dies in Jordan flat fire, unit divided into 9 subdivided spaces
NEWS
22-05-2026 07:26 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
NEWS
22-05-2026 00:48 HKT
Charger sparks fire at Bayview Garden flat, 150 residents evacuated
NEWS
20-05-2026 01:47 HKT
Woman's body found after air conditioner fire at Tung Chung estate
NEWS
15-05-2026 07:15 HKT
Suspected battery cooker smoke triggers Hung Hom flat fire, 50 residents evacuated
NEWS
08-05-2026 02:42 HKT
Connext.
Wang On's Connext unveils 20 units in fourth price list
PROPERTY
06-05-2026 20:57 HKT
logo
(Online photo)
Ocean Park cable car sends passengers on swing as typhoon winds blow
NEWS
26-07-2026 18:05 HKT
Father and son arrested after saw-wielding chase at Maritime Square
NEWS
27-07-2026 05:31 HKT
Typhoon Noul’s rare eastern landfall and close eyewall brought direct hits to western Hong Kong
NEWS
26-07-2026 19:29 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.