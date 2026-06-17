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NEWS

3 men arrested in Wong Tai Sin industrial building drug bust

NEWS
14 mins ago
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Police arrested three men in an industrial building in Wong Tai Sin on Tuesday night, seizing about 300 grams of suspected cannabis and about 1 gram of suspected ketamine worth about HK$40,000, authorities said.

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Officers from the Tseung Kwan O district special duty squad intercepted three men at an industrial building on Pat Tat Street following intelligence and investigation. Inside a unit rented by one of the men, police found the drugs.

The three men, aged between 19 and 24, who are understood to be colleagues, were arrested on suspicion of trafficking dangerous drugs and possession of dangerous drugs. They are being detained for investigation.

Wong Tai Sin drug bust cannabis seizure

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