Standby Signal No 1 remains in force as Tropical Storm Maysak edges closer to Hainan

Read More
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
29-06-2026 04:25 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
08-06-2026 02:21 HKT
Thundery showers, squalls expected in next few hours, HKO warns
20-05-2026 04:31 HKT
5.2-magnitude earthquake strikes Guangxi, tremor felt in HK
18-05-2026 01:22 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
04-03-2026 00:55 HKT
Morning Recap - July 3, 2026
1 hour ago
John Lee thanks wife for unwavering support after four years in office
01-07-2026 13:21 HKT