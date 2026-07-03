logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Standby Signal No 1 remains in force as Tropical Storm Maysak edges closer to Hainan

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

The Standby Signal No 1 remains in force as Tropical Storm Maysak, estimated to be about 670 kilometres southwest of Hong Kong, edges closer to Hainan Island, the Observatory said on Friday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maysak has intensified overnight and is moving slowly. It is expected to adopt a northwesterly track towards Hainan, maintaining a distance from Hong Kong. The No 1 signal will remain in force at least until noon, with the Observatory assessing the need for a Strong Wind Signal No 3 based on the storm's intensity, wind conditions and distance from the Pearl River Estuary.

Local winds have been occasionally strong offshore and on high ground in recent hours. Outer rainbands are affecting the Guangdong coast, bringing squally showers and thunderstorms.

Swells are expected. The public is advised to stay away from the shoreline and avoid water sports.

Tropical Storm Maysak Standby Signal No 1 Hong Kong Observatory

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Tropical depression expected to intensify, Observatory to issue No 1 signal at 7.40am
NEWS
02-07-2026 05:30 HKT
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
NEWS
29-06-2026 04:25 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
NEWS
08-06-2026 02:21 HKT
Thundery showers, squalls expected in next few hours, HKO warns
NEWS
20-05-2026 04:31 HKT
5.2-magnitude earthquake strikes Guangxi, tremor felt in HK
NEWS
18-05-2026 01:22 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
NEWS
04-03-2026 00:55 HKT
The Hong Kong Observatory has issued 12 tropical cyclone warning signals this year.
Future typhoons: fewer in numbers but stronger in intensity, warns Leung Wing-mo
NEWS
12-10-2025 17:57 HKT
Customs busts 38 World Cup counterfeit goods cases, arrests 9 including 4 teenagers
NEWS
52 mins ago
Morning Recap - July 3, 2026
NEWS
1 hour ago
Woman arrested for overstaying in Mong Kok anti-crime operation
NEWS
4 hours ago
John Lee thanks wife for unwavering support after four years in office
NEWS
01-07-2026 13:21 HKT
Hundreds queue overnight for limited-edition Beyblades as early cut-off sparks backlash
NEWS
01-07-2026 12:54 HKT
source: online
500 commendations, no frontline work? Glamorous Taiwan policewoman accused of benefiting from gifted case credits
CHINA
16 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.