HONG KONG
NEWS

Customs seizes $8.85m drugs at airport, 2 passengers arrested

1 hour ago
Hong Kong Customs arrested two male passengers at the airport on Tuesday after seizing about 11 kilograms of suspected cannabis buds and 18 kilograms of suspected ketamine with a total estimated market value of about HK$8.85 million.

A 62-year-old man arriving from Bangkok was found with about 11kg of suspected cannabis buds worth about HK$2 million in his checked-in baggage. He has been charged with one count of trafficking in a dangerous drug, with his case to be heard at West Kowloon Magistrates' Courts on Wednesday.

A 58-year-old man arriving from Paris was found with about 18kg of suspected ketamine worth about HK$6.85 million in his checked-in baggage. An investigation is ongoing.

Under the Dangerous Drugs Ordinance, trafficking in a dangerous drug carries a maximum penalty of a HK$5 million fine and life imprisonment.

