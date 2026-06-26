Overturned taxi flies 10 metres in spectacular Kowloon Bay crash

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Second victim dies from Ngau Tau Kok taxi crash, death toll rises to 2
19-05-2026 01:18 HKT
Truck destroyed by fire under Kowloon Bay bridge, cause deemed suspicious
12-09-2025 02:40 HKT
Taxi driver dies after Kai Fuk Road collision in Kowloon Bay
08-09-2025 00:10 HKT
Kellett School leases massive space at The Bay Hub for campus annex
03-09-2025 16:35 HKT
Victoria Voyage in Kai Tak launching first 635 flats in August
22-07-2025 16:51 HKT
Star monkey Panchi-kun targeted by lasers; Japan zoo alerts police
25-06-2026 04:14 HKT