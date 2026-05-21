logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Elderly woman dies after being hit by flying railing in Kowloon Bay car crash

NEWS
47 mins ago
logo
logo
logo

An 86-year-old woman died in hospital on Wednesday night after being struck by a flying railing in a traffic accident in Kowloon Bay, police said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The woman, surnamed Mak, was hit when a white private car with an Architectural Services Department logo lost control and crashed into a roadside railing on Kai Cheung Road near the Police Auxiliary Headquarters on Tuesday morning. The detached railing struck her as she was waiting to cross the road. A battery from a Food and Environmental Hygiene Department monitor attached to the railing also fell to the ground and caught fire.

The woman was rushed to Queen Elizabeth Hospital in a coma and died at 11.41pm on Wednesday.

+1

Police arrested the 49-year-old male driver, surnamed Cheng, an employee of a contractor working for the Architectural Services Department, on suspicion of dangerous driving causing grievous bodily harm. The contractor has suspended the driver and is cooperating with the investigation. The Architectural Services Department has requested a report from the contractor.

The victim lived in Tak Long Estate in Ngau Tau Kok and was known to collect cardboard with a trolley. A neighbour said she was seen on Tuesday.

Kowloon Bay fatal crash flying railing

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
University student, 23, killed in school bus crash in Kowloon City
NEWS
20-05-2026 00:39 HKT
Woman killed, husband injured after car crashes into checkpoint at HK-Zhuhai-Macao Bridge
NEWS
04-05-2026 07:20 HKT
2 dead after bus rear-ends broken-down taxi on Tsing Ma Bridge
NEWS
31-03-2026 00:49 HKT
logo
(Video) Car ploughs into pedestrians in Kowloon Bay, dashcam captures horror moment
NEWS
17-03-2026 03:23 HKT
Taxi driver dies in Fan Kam Road head-on crash after just returning to work
NEWS
06-03-2026 00:59 HKT
Photo: FB
Thailand crash that killed three reveals clues to suspected cross-border scam ring
WORLD
23-01-2026 06:11 HKT
Foreign domestic helper hospitalized after being struck by falling bough in Kowloon Bay
NEWS
08-10-2025 16:41 HKT
Truck destroyed by fire under Kowloon Bay bridge, cause deemed suspicious
NEWS
12-09-2025 02:40 HKT
Taxi driver dies after Kai Fuk Road collision in Kowloon Bay
NEWS
08-09-2025 00:10 HKT
The occupancy rate of The Bay Hub has risen to nearly 70 percent as of end-August. Photo from JLL
Kellett School leases massive space at The Bay Hub for campus annex
PROPERTY
03-09-2025 16:35 HKT
ImmD crackdown targets moonlighting domestic helpers arresting 17
NEWS
19-05-2026 17:52 HKT
MTR to open new platforms at Airport Station with major ticket lucky draw to celebrate
NEWS
18-05-2026 20:40 HKT
Thundery showers, squalls expected in next few hours, HKO warns
NEWS
20-05-2026 04:31 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.