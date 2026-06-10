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HONG KONG
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NEWS

All 15 airlines move to revamped Terminal 2 with smooth boarding process: Mable Chan

NEWS
1 hour ago
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All 15 airlines have completed their relocation to the revamped Terminal 2 at Hong Kong International Airport two weeks after its opening, with passengers noting a smooth and convenient boarding process, said Secretary for Transport and Logistics Mable Chan. 

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During an inspection of the new facility, Chan noted that the final airline transitioned into the terminal on Wednesday, with all necessary measures and supporting amenities fully prepared. 

Meanwhile, she said that the daily quota of the Southbound Travel for Guangdong Vehicles will be increased to 200 vehicles. The program will be expanded to all nine mainland cities in the Greater Bay Area by mid-year. 

The government will strengthen supporting infrastructures, particularly vehicle inspection centers in Guangdong province and public education campaigns, Chan added.

The Airport Authority Hong Kong will expand its park-and-fly services at port car parks, with the first batch of newly eligible mainland vehicles expected to enter the city and utilize the car parks starting July 25.

Terminal 2Mable Chan

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