All 15 airlines move to revamped Terminal 2 with smooth boarding process: Mable Chan

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Ride-hailing baseline survey set for third quarter, says transport chief
08-06-2026 17:35 HKT
Transport chief urges quieter aircraft amid late-night flight noise concerns
03-06-2026 17:44 HKT
Government open to cross-border ferry terminal merger amid passenger decline
27-05-2026 18:11 HKT
Revamped Terminal 2 to welcome 4,200 passengers on opening day
27-05-2026 13:52 HKT
Revamped Terminal 2 at HKIA comes with enhanced transport links
25-05-2026 17:55 HKT
Lawmakers urge VR training to ease learner-driver pressure on roads
20-05-2026 18:27 HKT
Bowie Woo, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
08-06-2026 18:03 HKT
HK launches $50m 'AI for All' campaign to benefit 50,000 residents
08-06-2026 21:22 HKT