logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

3 passengers jailed for importing illicit cigarettes and alternative smoking products into HK

NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo

Three incoming passengers were sentenced to between three and six months imprisonment and fined HK$1,000 each for importing duty-not-paid cigarettes and alternative smoking products, Customs said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

On May 1, Customs officers at Hong Kong International Airport intercepted two male passengers, aged 34 and 38, seizing about 37,000 duty-not-paid cigarettes with a market value of about HK$188,000 and duty potential of about HK$124,000, along with about 85,000 alternative smoking products valued at about HK$229,000. Both were each sentenced to six months imprisonment and fined HK$1,000 on May 4.

On May 4, officers intercepted a 24-year-old male passenger, seizing about 30,000 duty-not-paid cigarettes valued at about HK$121,000 with a duty potential of about HK$98,000. He was sentenced to three months imprisonment and fined HK$1,000 on May 5.

Customs welcomed the sentences, stating they serve as a considerable deterrent.

Under the Dutiable Commodities Ordinance, importing, dealing in, possessing, selling or buying illicit cigarettes carries a maximum penalty of a HK$2 million fine and seven years imprisonment. Under the Import and Export Ordinance, importing alternative smoking products carries the same maximum penalty.

Customs illicit cigarettes alternative smoking products

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

Top News
Read More
Customs seizes $40m in smuggled weight-loss injections and drugs, arresting three
NEWS
21-04-2026 19:08 HKT
Customs seizes $2m cannabis buds at airport, woman arrested
NEWS
21-04-2026 02:48 HKT
Customs seizes $8.3m ketamine at airport, passenger from Frankfurt arrested
NEWS
16-04-2026 00:38 HKT
Customs seizes $10m ketamine at airport, woman arrested
NEWS
03-04-2026 02:59 HKT
Customs seizes counterfeit Chinese medicine in Kowloon raids, three arrested
NEWS
02-04-2026 15:24 HKT
Customs seizes $16m in illicit cigarettes in two raids, 2 men arrested
NEWS
01-04-2026 04:18 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport in three cases, 3 men arrested
NEWS
31-03-2026 04:54 HKT
Customs seizes $870,000 cannabis buds at airport, Bangkok passenger arrested
NEWS
19-03-2026 03:35 HKT
Customs seizes 32 live lizards, snakes smuggled in snack cans at airport
NEWS
18-03-2026 00:42 HKT
Customs seizes $1.7m cannabis at airport, 2 men arrested
NEWS
16-03-2026 04:58 HKT
(File photo)
Tonkatsu chain Ca-Tu-Ya goes dark across Hong Kong, exit suspected
NEWS
11 hours ago
Mainland tourists’ photo with dismantled hiking sign fuels Golden Week resentments
NEWS
13 hours ago
HKU MTR exit draws crowds as new ‘check-in spot’ for rare solar alignment
SOCIAL BUZZ
04-05-2026 12:55 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.