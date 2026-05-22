Customs seizes HK$1.1m heroin at airport, passenger from Kuala Lumpur arrested

Hong Kong Customs arrested a 46-year-old male passenger at Hong Kong International Airport on Monday after seizing about 1.9 kilograms of suspected heroin worth about HK$1.1 million, concealed in a wooden box, along with one duty-not-paid cigarette found in his carry-on baggage.

The passenger arrived in Hong Kong from Kuala Lumpur, Malaysia. He has been charged with one count of trafficking in a dangerous drug, one count of possession of dutiable goods, and one count of failing to declare dutiable goods. His case will be heard at West Kowloon Magistrates' Courts on Tuesday.

Under the Dangerous Drugs Ordinance, trafficking in a dangerous drug carries a maximum penalty of a HK$5 million fine and life imprisonment. Under the Dutiable Commodities Ordinance, importing illicit cigarettes carries a maximum penaltyof a HK$2 million fine and seven years imprisonment.

