Customs seizes $24m 'warehouse leftovers' illicit cigarettes in Kwai Chung, one arrested

Customs officers seized about 5.4 million suspected untaxed cigarettes worth about HK$24 million, with a duty value of about HK$18 million, and arrested a 59-year-old local man during an anti-illicit cigarette operation in Kwai Chung on Monday, authorities said.

The cigarettes were found inside a rusty 40-foot container at an open-air logistics yard. Customs believes the cigarettes had been stockpiled for some time as "warehouse leftovers." The department said recent stringent enforcement has disrupted the logistics chains of illicit cigarette syndicates, creating a supply shortage that has forced lawbreakers to dig out old stockpiles in an attempt to smuggle them through.

The arrested man, identified as the logistics yard operator, is being detained for investigation. Customs said it continues to investigate the source and destination of the cigarettes, with further arrests possible.