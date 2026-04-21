logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Customs seizes $40m in smuggled weight-loss injections and drugs, arresting three

1 hour ago
logo
logo
logo

Hong Kong Customs has arrested three individuals following a significant operation that led to the seizure of approximately HK$40 million worth of smuggled goods, including over four million units of weight-loss injections and various prescription medications.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The haul included over 30,000 weight-loss and cosmetic injections, more than 4.1 million units of pharmaceutical products, such as antidepressants, diabetes medications, and treatments for Parkinson's disease, as well as seven kilograms of cigars.

The operation began on March 30 (Mon), when customs officers inspected a river vessel bound for Macau that was declared to be carrying clothes, shoes, and various other items. On board, they uncovered an initial batch of injections and medicines valued at around HK$35 million.

Following a risk assessment, officers conducted a follow-up raid on a shop in Sheung Shui, where they seized an additional HK$5 million worth of similar products.

The three individuals arrested in connection with the case are a 33-year-old female company director and two male salespersons, aged 28 and 32.

Customs officials have stated that they are continuing to investigate the source and intended destination of the smuggled goods.

Customs

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.