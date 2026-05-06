Customs seizes 6 live cats smuggled in rucksacks at Lok Ma Chau Spur Line

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Customs seizes $2m cannabis buds at airport, woman arrested
21-04-2026 02:48 HKT
Customs seizes $8.3m ketamine at airport, passenger from Frankfurt arrested
16-04-2026 00:38 HKT
Customs seizes $10m ketamine at airport, woman arrested
03-04-2026 02:59 HKT
Customs seizes counterfeit Chinese medicine in Kowloon raids, three arrested
02-04-2026 15:24 HKT
Customs seizes $16m in illicit cigarettes in two raids, 2 men arrested
01-04-2026 04:18 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport in three cases, 3 men arrested
31-03-2026 04:54 HKT