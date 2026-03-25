logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

HK records hottest day of the year so far at 30 degrees

NEWS
46 mins ago
logo
logo
logo

The Observatory recorded a maximum temperature of 30 degrees on Wednesday afternoon, the highest so far this year.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

According to the forecaster, winds are weak and the weather is mainly fine over the coast of Guangdong, though it is expected to become cloudy overnight. One or two light rain patches are expected on Thursday (Mar 26), with temperatures hovering between 22 and 26 degrees.

A relatively humid easterly airstream will affect the coast of eastern Guangdong in the next couple of days, bringing mist patches and warm weather during the day.

A trough of low pressure is expected to linger over the vicinity of southern China next week, bringing unsettled weather to the region, with thunderstorms anticipated over inland areas.

weatherhottest

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
(File Photo)
Warm and humid week ahead for Hong Kong, showers expected later
NEWS
24-03-2026 16:16 HKT
HK braces for warmer, more humid weather next week
NEWS
14-03-2026 19:19 HKT
HK to see 12-degree temperature swing ahead of cooler weekend
NEWS
11-03-2026 19:11 HKT
Strong monsoon surge to cool HK this weekend, urban low to drop to 16 degrees on Saturday
NEWS
10-03-2026 16:30 HKT
Cold front to cool HK by 8 degrees on Tuesday, showers and thunderstorms expected
NEWS
01-03-2026 17:03 HKT
HKEX. Singtao
(Budget 2026) Severe weather trading arrangements bring in $2.5 billion revenue
FINANCE
25-02-2026 12:08 HKT
World's largest ice-and-snow park closes as temperature rises
CHINA
22-02-2026 18:56 HKT
HK to face 95pc humidity with showers and thunderstorms this week
NEWS
22-02-2026 18:33 HKT
HK poised for warmest Chinese New Year’s Eve in 73 years
NEWS
15-02-2026 19:14 HKT
Warm Valentine’s Day and Lunar New Year ahead for Hong Kong with mild mercury and high humidity
NEWS
12-02-2026 18:01 HKT
(Source: Threads)
Man arrested after two women allegedly molested on Tuen Ma Line MTR train
NEWS
24-03-2026 16:53 HKT
(File Photo)
Housing Bureau to open Kowloon City demo flats to showcase basic housing unit standards
NEWS
24-03-2026 20:55 HKT
An Emirates airplane at Dubai International Airport, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Dubai, United Arab Emirates, March 8, 2026. Picture taken by phone. REUTERS/Stringer/File Photo
Airlines cancel more flights as Middle East conflict escalates
WORLD
24-03-2026 19:57 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.