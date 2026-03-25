HK records hottest day of the year so far at 30 degrees

The Observatory recorded a maximum temperature of 30 degrees on Wednesday afternoon, the highest so far this year.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

According to the forecaster, winds are weak and the weather is mainly fine over the coast of Guangdong, though it is expected to become cloudy overnight. One or two light rain patches are expected on Thursday (Mar 26), with temperatures hovering between 22 and 26 degrees.

A relatively humid easterly airstream will affect the coast of eastern Guangdong in the next couple of days, bringing mist patches and warm weather during the day.

A trough of low pressure is expected to linger over the vicinity of southern China next week, bringing unsettled weather to the region, with thunderstorms anticipated over inland areas.