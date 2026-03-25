HK records hottest day of the year so far at 30 degrees

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Warm and humid week ahead for Hong Kong, showers expected later
24-03-2026 16:16 HKT
HK braces for warmer, more humid weather next week
14-03-2026 19:19 HKT
HK to see 12-degree temperature swing ahead of cooler weekend
11-03-2026 19:11 HKT
World's largest ice-and-snow park closes as temperature rises
22-02-2026 18:56 HKT
HK to face 95pc humidity with showers and thunderstorms this week
22-02-2026 18:33 HKT
HK poised for warmest Chinese New Year’s Eve in 73 years
15-02-2026 19:14 HKT
Man arrested after two women allegedly molested on Tuen Ma Line MTR train
24-03-2026 16:53 HKT
Airlines cancel more flights as Middle East conflict escalates
24-03-2026 19:57 HKT