AI stocks slide on Wall Street after midterm data center backlash

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Nasdaq rallies as AI heavyweights rebound ahead of midterm results
04-11-2026 04:18 HKT
Apple results beat Wall Street expectations on strong iPhone sales
03-11-2026 06:03 HKT
S&P 500 rises; Apple and Palantir set to report results
03-11-2026 04:38 HKT
Anthropic's loss shrinks, revenue jumps ahead of blockbuster IPO
03-11-2026 04:31 HKT
Wall Street ends lower as Alphabet revenue miss revives AI capex jitters
30-10-2026 04:40 HKT
Alphabet shares fall after revenue miss, cash burn worsens
29-10-2026 06:07 HKT
Wall Street ends higher on revived AI momentum
28-10-2026 05:07 HKT