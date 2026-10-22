Singapore exchange eyes Asian dual listings with PSE deal as local US shares struggle for volume

Read More
China's Moonshot AI to operate in Singapore, jobs post shows
21-10-2026 14:34 HKT
Wong weighs haze prosecutions as Singapore air quality worsens
16-10-2026 13:55 HKT
PetroChina to carry out its first LNG bunker fuelling in Singapore
15-10-2026 14:25 HKT
Indonesia haze spikes Singapore pollution, shuts East Timor schools
14-10-2026 21:03 HKT
Singapore keeps monetary policy unchanged, surprising analysts
14-10-2026 10:01 HKT
DBS targets S$1 trillion AUM by 2030
11-10-2026 17:52 HKT
HKMA questions HSBC AI center plan in HK's rival Singapore
06-10-2026 20:56 HKT