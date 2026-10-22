logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Singapore exchange eyes Asian dual listings with PSE deal as local US shares struggle for volume

FINANCE
1 hour ago
logo
logo
logo
Singapore Exchange's (SGX) logo is seen in the central business district, Singapore, April 7, 2020. REUTERS/Edgar Su
Singapore Exchange's (SGX) logo is seen in the central business district, Singapore, April 7, 2020. REUTERS/Edgar Su

Singapore bourse operator SGX said on Thursday it has signed an agreement with the Philippine Stock Exchange to explore a range of offerings, including depository receipts, as it struggles to attract trades for locally listed US stocks.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Here are more details:

  • The exchange operators will explore offering products including depository receipts, Exchange Traded Funds (ETFs) built around investment themes similar to both markets and derivatives, SGX said.
  • The city-state has struggled to attract investor interest for US stocks listed through its Singapore Depository Receipts program, with rival products and wary investors keeping volumes extremely low.
  • "Closer links between our markets can make that opportunity more accessible, while giving companies more avenues to reach capital and investors across the region," said Loh Boon Chye, CEO of SGX.
  • The exchange operator already offers depository receipts of Thai, Hong Kong and Indonesian stocks.

Reuters

 

SingaporeSGXPhilippine Stock Exchange

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
A view of the Singapore skyline on June 1, 2026. (Photo by Jam STA ROSA / AFP)
Singapore's wealthy clients see growing assets over past year, Citi report says
FINANCE
1 hour ago
People walk past the Moonshot booth promoting its Kimi K3 AI model, during the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China, July 17, 2026. REUTERS/Go Nakamura REFILE - ADDING INFORMATION
China's Moonshot AI to operate in Singapore, jobs post shows
INNOVATION
21-10-2026 14:34 HKT
Photo by FELINE LIM / AFP Tourists wear protective masks while seated across Marina Bay Sands in Singapore on October 15, 2026, as the country continues to be shrouded in haze caused by fires in Indonesia.
Wong weighs haze prosecutions as Singapore air quality worsens
WORLD
16-10-2026 13:55 HKT
Liquid natural gas tankers wait at a loading station at the PetroChina Jiangsu LNG terminal at Yangkou port in Rudong, in China eastern Jiangsu province on April 24, 2026. (Photo by CN-STR / AFP)
PetroChina to carry out its first LNG bunker fuelling in Singapore
FINANCE
15-10-2026 14:25 HKT
Photo by DITO / AFP People travel on a river boat as thick haze from forest and land fires blankets Benua Melayu Darat village in Pontianak, West Kalimantan, on September 16, 2026.
Indonesia haze spikes Singapore pollution, shuts East Timor schools
WORLD
14-10-2026 21:03 HKT
A view of the Monetary Authority of Singapore's headquarters in Singapore June 28, 2017. Picture taken June 28, 2017. REUTERS/Darren Whiteside
Singapore keeps monetary policy unchanged, surprising analysts
FINANCE
14-10-2026 10:01 HKT
Singapore's President Tharman Shanmugaratnam speaks during the IMF/World Bank 2026 Annual Meetings at the Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) in Bangkok, Thailand, October 12, 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Singapore's President warns of AI's risk to employment for fresh graduates
FINANCE
12-10-2026 14:32 HKT
Shee Tse Koon expects global capital tol flow faster into Asia.
DBS targets S$1 trillion AUM by 2030
FINANCE
11-10-2026 17:52 HKT
Formula One driver Valtteri Bottas swaps race track for cross-country gravel ride to Singapore
SPORTS UPDATES
10-10-2026 13:21 HKT
HKMA questions HSBC AI center plan in HK's rival Singapore
FINANCE
06-10-2026 20:56 HKT
(File photo)
Late police constable Chu Chun-kwok to receive full honors funeral on Fri 
NEWS
6 hours ago
source: online
French woman tries to stop looting in Nice, protesters say they have ‘emergency shopping’ to do
WORLD
20-10-2026 13:44 HKT
HK workers need over $8 mln for retirement as MPF confidence hits 15-year high
FINANCE
21-10-2026 16:20 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.