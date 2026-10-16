Shooter killed at Oregon elementary school; CNN, CBS report four dead in violence

Read More
Gunmen kill 27 in two shootings in South Africa
27-09-2026 16:43 HKT
ICE agent wounds man in Austin, Texas, shooting, city officials say
22-09-2026 01:36 HKT
Manhunt in Switzerland after fatal rave shooting
30-08-2026 15:49 HKT
Six people injured in knife and shotgun attack in Thailand
13-08-2026 15:39 HKT
Thailand teen shooter once brought BB gun to school: police
09-08-2026 17:22 HKT
US immigration agents involved in second fatal shooting within days
14-07-2026 17:43 HKT
Two killed, at least four wounded in Toronto shooting, police say
12-07-2026 14:53 HKT
One killed in shooting at site of California World Cup fan zone
29-06-2026 23:30 HKT
Police mistakenly shoot, kill Australian child in Pakistan
15-06-2026 14:47 HKT
Transport chief takes a back seat on fining transit nuisance behavior
14-10-2026 18:09 HKT