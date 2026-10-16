logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Shooter killed at Oregon elementary school; CNN, CBS report four dead in violence

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters

A person with a gun opened fire on Thursday at an elementary school in Bend, Oregon, wounding multiple victims, including children, before the assailant was killed, possibly by an armed onlooker, according to police.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

CNN and CBS News, citing law enforcement sources, reported that one adult and three children were killed in the violence, but it was not immediately clear whether the shooter was included in that death toll.

Police in Bend, a city of about 100,000 residents in central Oregon, 175 miles (280 km) southeast of Portland, said the first call they received from the 1 p.m. incident "indicated that an unknown man had shot into a car" at Silver Rail Elementary.

Photo: Reuters
Photo: Reuters
Photo: Reuters
Photo: Reuters
Photo: Reuters

Police officers arriving seconds later found that the suspect had been shot dead, possibly by a bystander, police said in a statement.

Sheila Miller, a spokesperson for the Bend Police Department, told reporters investigators had yet to confirm who shot the suspect.

Miller told reporters that at least two victims were transported to a hospital but she was unaware of their condition. The subsequent police statement, posted online, said, authorities "have confirmed there were multiple victims," with at least two taken to hospital, adding, "Children are among the victims."

Silver Rail Elementary School serves grades kindergarten through fifth grade, roughly ages 5 to 11. It has about 450 students and 40 staff members, Miller said.

Reuters

shootingOregon

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Members of South Africa's Forensic Pathology Service and South African National Defence Force (SANDF) inspect and secure the scene where gunmen armed with assault rifles stormed a bar in Johannesburg on September 27, 2026. (AFP)
Gunmen kill 27 in two shootings in South Africa
WORLD
27-09-2026 16:43 HKT
Photo: Reuters
ICE agent wounds man in Austin, Texas, shooting, city officials say
WORLD
22-09-2026 01:36 HKT
Police officers secure the area where a shooting occurred, in Aarau, northern Switzerland, on 30 August 2026. (AFP)
Manhunt in Switzerland after fatal rave shooting
WORLD
30-08-2026 15:49 HKT
Six people injured in knife and shotgun attack in Thailand
WORLD
13-08-2026 15:39 HKT
Police gather outside the house where a teenage suspect is suspected of killing his grandparents before carrying out a school shooting in Nonthaburi province, north of Thailand's capital Bangkok, on August 7, 2026. (AFP)
Thailand teen shooter once brought BB gun to school: police
WORLD
09-08-2026 17:22 HKT
Photo by JOSEPH PREZIOSO / AFP People hang messages on a fence during a vigil honoring a 26-year-old Colombian man who was fatally shot during an Immigration and Customs Enforcement (ICE) operation in Biddeford, Maine, on July 13, 2026.
US immigration agents involved in second fatal shooting within days
WORLD
14-07-2026 17:43 HKT
Police officers investigate the site of a shooting that occurred at the Salsa on St. Clair Festival in Toronto on the evening of July 11, 2026. (AFP)
Two killed, at least four wounded in Toronto shooting, police say
WORLD
12-07-2026 14:53 HKT
Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump is assisted by the Secret Service after gunfire rang out during a campaign rally at the Butler Farm Show in Butler, Pennsylvania, U.S., July 13, 2024. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Watchdog faults Secret Service for missing 102 radio calls during 2024 Trump shooting
WORLD
03-07-2026 09:28 HKT
Photo: Reuters
One killed in shooting at site of California World Cup fan zone
WORLD
29-06-2026 23:30 HKT
File Photo
Police mistakenly shoot, kill Australian child in Pakistan
WORLD
15-06-2026 14:47 HKT
HK unlikely to be hit as Typhoon Champi gathers strength
NEWS
14 hours ago
(File photo)
Second Guangzhou-Shenzhen high-speed rail to link HK as three routes weighed
NEWS
19 hours ago
(Online photo)
Transport chief takes a back seat on fining transit nuisance behavior
NEWS
14-10-2026 18:09 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.