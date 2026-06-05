US embassy employee found dead in Yangon hotel, Thai woman detained

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China's foreign minister urges border calm in talks with Myanmar
05-06-2026 15:49 HKT
Tasting Myanmar's coastal cuisine, pushed to the brink by war
20-05-2026 16:39 HKT
Myanmar proposes death sentence for cyberscam offences
14-05-2026 17:36 HKT
Myanmar military claims recapture of trade artery towards China
07-05-2026 20:08 HKT
Philippines urges Myanmar to grant ASEAN envoy access to Aung San Suu Kyi
06-05-2026 15:19 HKT
Detained Myanmar ex-leader Suu Kyi to meet legal team this weekend
01-05-2026 14:59 HKT
Myanmar's new luxury scam hub emerges with water park and go-kart track
01-05-2026 05:42 HKT
China FM tells Myanmar leader Beijing will back its security, sovereignty
26-04-2026 13:01 HKT
ASEAN chair urges Myanmar to free more prisoners including Aung San Suu Kyi
24-04-2026 17:56 HKT
Myanmar 'considering good things' for detained Suu Kyi: Thai FM
23-04-2026 13:53 HKT
Mother and daughter die in successive falls from same Tai Koo Shing block
11-06-2026 00:05 HKT
100 y/o biologist David Attenborough shares 4 longevity habits
07-06-2026 12:00 HKT