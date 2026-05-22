logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Malaysia to introduce new rules to protect youth on online platforms

WORLD
40 mins ago
logo
logo
logo
Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads and X applications are displayed on a mobile phone, in this picture illustration taken on December 9, 2025. REUTERS/Hollie Adams/Illustration
Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads and X applications are displayed on a mobile phone, in this picture illustration taken on December 9, 2025. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Malaysia will introduce new measures from June 1 to protect children and reduce their exposure to harmful content on online platforms, its communications regulator said on Friday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The new rules will require online service providers to include safeguards that limit account registration and ownership by users under the age of 16, as well as implement stronger content governance on their platforms, the Malaysian Communications and Multimedia Commission said in a statement.

  • The measures are aimed at providing age-appropriate protections and restrictions for high-risk features on online platforms, the commission said.

  • Online platform providers will be required to have "effective reporting and response mechanisms, advertiser verification measures and the labelling of manipulated content where appropriate," the commission added.

  • A grace period will be provided for online platforms to implement the measures, the commission said, without specifying the duration.

  • Malaysia has in recent years stepped up scrutiny of social media companies after finding a sharp rise in harmful online content. Malaysian authorities consider online gambling, scams, child pornography and grooming, cyberbullying and content related to race, religion and royalty as harmful.

  • The government plans age verification for users this year, following similar moves around the world to limit social media use among minors.

Reuters

Malaysianew rulesyouthonlineplatforms

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a TikTok logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Malaysia issues statutory demand to TikTok over alleged failure to moderate 'offensive' content on royals
WORLD
21-05-2026 18:33 HKT
Photo by MOHD RASFAN / AFP This picture taken on April 9, 2026 shows dusky langurs called "Julie" (top) and "Bulat" (bottom), named by the Langur Project Penang (LPP), crossing overhead utility wires in the back alley of a residential area in the Tanjung Bungah area of George Town on Malaysia's Penang Island.
Sky bridges, citizen science protect endangered Malaysia monkeys
WORLD
20-05-2026 12:08 HKT
Malaysia's Defense Minister Mohamed Khaled Nordin delivers his remarks during the opening session of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Defense Ministers’ Meeting in Kuala Lumpur, Malaysia, Friday, Oct. 31, 2025. Dita Alangkara/Pool via REUTERS/File Photo
Malaysia seeks more than $250 million from Norway over axed defence deal
WORLD
19-05-2026 15:40 HKT
Fugitive businessman Low Taek Jho. (Photo: Facebook/Jho Low)
Malaysia PM says not opposed to fugitive financier's bid for pardon
WORLD
15-05-2026 18:03 HKT
Fugitive businessman Low Taek Jho. (Photo: Facebook/Jho Low)
Fugitive financier sought in Malaysian fund scandal seeks Trump's pardon
WORLD
13-05-2026 14:34 HKT
Artworks by Maurice Utrillo, titled Rue Saint-Rustique a Montmartre (1934), Pablo Picasso, titled L'Ecuyere et les clowns (1961), Joan Miro, titled Composition (1953) and Balthus, titled Etude pour femme couchee (1948) are displayed by the Malaysian Anti-Corruption Commission during a news conference, where the anti-graft agency vowed to recover more high-value artworks linked to the multibillion-dollar 1MDB scandal at Putrajaya, Malaysia, May 6, 2026. REUTERS/Najjua Zulkefli
Malaysia's anti-graft agency vows to recover more high-value art bought with 1MDB scandal funds
WORLD
06-05-2026 16:27 HKT
Bonnie Chan and Dato' Fad'l Mohamed.
ETF based on Malaysian co-branded benchmark to launch, exploring dual listing: Bonnie Chan
FINANCE
22-04-2026 16:30 HKT
Children ride a snow bicycle at Shanghai L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort amid an orange alert for heat in Shanghai, China August 28, 2025. REUTERS/Go Nakamura/File Photo
China unveils plan to make cities more youth, child friendly
CHINA
22-04-2026 15:18 HKT
Photo by ARIF KARTONO / AFP This picture shows a general view of the facility of Australian mining firm Lynas in eastern Malaysia's Gebeng on April 8, 2026.
Delicate extraction: Malaysia offers rare earths alternative to China
CHINA
22-04-2026 12:19 HKT
(File photo)
HK and Malaysian manufacturers ink deal to boost two-way market expansion
NEWS
20-04-2026 16:24 HKT
ImmD crackdown targets moonlighting domestic helpers arresting 17
NEWS
19-05-2026 17:52 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
NEWS
18 hours ago
Govt plans first all-weather, accessible pedestrian tunnel linking Central MTR station to harbourfront
NEWS
21-05-2026 01:03 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.