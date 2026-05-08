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China confirms attack on oil tanker in Strait of Hormuz, no casualties reported

WORLD
08-05-2026 19:49 HKT
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A map showing the Strait of Hormuz and Iran is seen in this illustration taken June 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
A map showing the Strait of Hormuz and Iran is seen in this illustration taken June 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

China's foreign ministry confirmed on Friday that an oil products tanker carrying Chinese crew was attacked in the Strait of Hormuz, and expressed deep concern about vessels affected by the ongoing conflict in the Middle East.

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There are Chinese nationals aboard the vessel, but no reported crew casualties so far, foreign ministry spokesperson Lin Jian said during a regular news conference.

A Chinese-owned oil products tanker was attacked near the Strait of Hormuz on Monday, China's Caixin reported on Thursday.  

Reuters

Chinaattackoil tankerStrait of Hormuzcasualties

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

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