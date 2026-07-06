logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

Far East to sell Yau Ma Tei student accommodation to JD.com for $750 million

PROPERTY
1 hour ago

by

Gloria Leung

logo
logo
logo

Far East Consortium International (0035) announced on Monday that it has agreed to sell its student accommodation property on Shanghai Street, Yau Ma Tei, to JD.com (9618) for HK$750 million.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The transaction is expected to generate a disposal gain of approximately HK$423 million for Far East Consortium. The property is currently undergoing conversion of its guest rooms into student accommodation units, with full conversion expected to be completed in the second half of 2026.

According to the filing, Far East Consortium will continue to manage and operate the property as student accommodation for three years after completion. It will make annual payments to JD.com during this period.

Far East Consortium said the deal allows it to unlock significant asset value and establishes a strategic partnership with JD.com to explore further cooperation opportunities, including potential future student accommodation projects in Hong Kong

Far East Consortium InternationalJD.comstudent accommodation

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
The Beijing Administration for Industry and Commerce Juhaidian Branch orchestrates the consultative dialogue on involution competition within the platform economy. BEIJING ADMINISTRATION FOR INDUSTRY AND COMMERCE JUHAIDIAN BRANCH
China pushes for rectifying involution competition in platform economy
FINANCE
29-06-2026 16:18 HKT
A sign of China's e-commerce company JD.com is seen at CES (Consumer Electronics Show) Asia 2016 in Shanghai, China, May 12, 2016. REUTERS/Aly Song/File Photo
China's Pinduoduo, JD.com among 5 summoned over false advertising
CHINA
11-06-2026 13:52 HKT
A logo of Tencent is displayed at the company? booth at China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China, September 11, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov
Tencent, JD.com to deepen AI Agent cooperation, mainland media reports
INNOVATION
08-06-2026 11:40 HKT
JD.com's logo is seen on a delivery man's helmet in Beijing in June 2014. Photo by REUTERS
JD.com first-quarter profit down 53pc to 5.1b yuan
FINANCE
12-05-2026 20:30 HKT
China fines seven e-commerce platforms for 3.6b yuan over “ghost takeaway” violations
FINANCE
17-04-2026 21:41 HKT
The luxury residential in the Nanshan District is worth 8 million yuan on average each.
Shenzhen University plans to rent luxury residential worth 8 mln yuan for student housing
PROPERTY
13-04-2026 17:00 HKT
JD.COM logo is seen in this illustration taken, February 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
China's JD.com issues 10 billion yuan senior unsecured notes
FINANCE
02-04-2026 10:22 HKT
JD.com launches Joybuy in Europe, targeting Amazon
FINANCE
16-03-2026 10:57 HKT
JD.COM logo is seen in this illustration taken, February 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
JD.com sees 52.54pc net profit drop to 19.63b yuan
FINANCE
05-03-2026 20:46 HKT
Hong Kong students (File Photo)
CR Longdation buys Kwai Chung hotel at $953 m, transforming it into student accommodation
PROPERTY
01-03-2026 15:42 HKT
(file photo)
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
NEWS
16 hours ago
New Territories to hit 38 degrees Celsius as Typhoon Bavi approaches Taiwan
NEWS
17 hours ago
Cabin smoke reported as Cathay flight from India lands in HK
NEWS
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.