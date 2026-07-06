Far East to sell Yau Ma Tei student accommodation to JD.com for $750 million

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China pushes for rectifying involution competition in platform economy
29-06-2026 16:18 HKT
China's Pinduoduo, JD.com among 5 summoned over false advertising
11-06-2026 13:52 HKT
Tencent, JD.com to deepen AI Agent cooperation, mainland media reports
08-06-2026 11:40 HKT
JD.com first-quarter profit down 53pc to 5.1b yuan
12-05-2026 20:30 HKT
China's JD.com issues 10 billion yuan senior unsecured notes
02-04-2026 10:22 HKT
JD.com launches Joybuy in Europe, targeting Amazon
16-03-2026 10:57 HKT
JD.com sees 52.54pc net profit drop to 19.63b yuan
05-03-2026 20:46 HKT