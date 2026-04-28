Highwood Phase 2 to release first price list this week

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Henderson Land to unveil Highwood Phase 2 as early as next week
23-04-2026 17:26 HKT
Henderson puts 120 units of One Victoria Cove on the market
20-04-2026 18:48 HKT
Chester sells 126 units on Saturday
29-03-2026 15:55 HKT
Chester sees 17 times oversubscription on Wednesday
25-03-2026 15:11 HKT
Chester in Hung Hom oversubscribed nearly 16 times on Tuesday
24-03-2026 16:07 HKT
Chester in Hung Hom to launch 21 four-bedroom units by tender
19-03-2026 17:03 HKT
Henderson Land's Highwood to offer 50 units for sale on Saturday
18-03-2026 18:50 HKT
Chester in Hung Hom to launch first price list of 50 units this week
18-03-2026 16:29 HKT
Henderson's Chester to release sales brochure as early as next week
27-02-2026 12:57 HKT
HSBC reviews Hong Kong staff's $300,000 school fee subsidy: Bloomberg
27-04-2026 15:09 HKT