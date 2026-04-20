BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

MTR's Kam Sheung Road Station Phase 2 project receives at least seven bids

PROPERTY
8 mins ago

by

Helen Zhong

Kam Sheung Road Station Phase 2 site.
Kam Sheung Road Station Phase 2 site.

MTR Corporation (0066) drew at least seven bids for its Kam Sheung Road Station Phase 2 project on Monday, after receiving 31 expressions of interest.

The project attracted bids from CK Asset (1113), Henderson Land Development (0012), Sun Hung Kai Properties (0016), K. Wah International (0173), Sino Land (0083), Wheelock Properties, and other developers.

Valuations for the site range from HK$3.62 billion to HK$7.24 billion, or HK$3,000 to HK$6,000 per square foot.

With a total gross floor area of about 1,206,500 square feet, the development is expected to offer around 1,290 flats.

The original deadline for the tender was April 15, while MTRC said that the tender period has been extended to today in response to requests from interested developers.

