logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Two hikers fall ill with suspected heatstroke at Po Pin Chau

NEWS
42 mins ago
logo
logo
logo

Three hikers in Hong Kong were reported to have suffered suspected heatstroke on Sunday, with two incidents occurring at Po Pin Chau within two hours and a third in Tai Po.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Emergency services responded to two separate suspected heatstroke cases at Po Pin Chau, resulting in one hiker being airlifted to hospital.

The first case was reported at around 12.10pm, when police received information that a hiker had fallen ill near the viewing platform by the High Island Reservoir East Dam. A Government Flying Service helicopter was dispatched, and the patient, believed to be in his 20s, was flown to Ruttonjee Hospital for treatment.

At approximately 1.30pm, a second report indicated that a 57-year-old man was suffering from dizziness and vomiting in the same area, also suspected to be heatstroke.

Firefighters assisted the man, who was conscious and accompanied by friends, down the mountain. He reportedly declined hospital treatment and left the scene.

Separately, a man in his 40s reported heatstroke symptoms while hiking the Plover Cove Reservoir country trail in Tai Po at around 1pm. He was subsequently taken to hospital.

The suspected heatstroke cases coincided with a "very hot weather" warning issued by the Observatory this morning. Temperatures in Sai Kung and Tai Po reached 33 degrees Celsius by noon.

Po Pin ChauTai Poheatstroke

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
By-election to fill Peggy Wong’s Tai Po seat depends on circumstances: Alice Mak
NEWS
5 hours ago
(File photo)
Peggy Wong misses council meetings again as proxy vote controversy continues
NEWS
01-09-2026 18:34 HKT
(File Photo)
Over 99pc of Wang Fuk Court owners accept govt buyout offer in Tai Po
NEWS
31-08-2026 20:40 HKT
Po Pin Chau hike quota scheme sees slow start ahead of Golden Week surge
NEWS
25-08-2026 10:57 HKT
Burglars steal $800,000 in watches, diamonds and cash from Tai Po village house
NEWS
30-07-2026 05:21 HKT
Burglars steal $500,000 jewellery from Tai Po flat
NEWS
27-07-2026 04:57 HKT
(File Photo)
Govt enhances rent subsidy scheme for Wang Fuk Court fire victims
NEWS
17-07-2026 15:44 HKT
(File photo)
Govt rejects sole blame for deadly Wang Fuk Court fire
NEWS
16-07-2026 16:26 HKT
McDonald's sells Tai Po shop for HK$126mln
PROPERTY
14-07-2026 14:54 HKT
2 operators, 16 gamblers arrested in Tai Po illegal mahjong parlour raid
NEWS
26-06-2026 03:30 HKT
Teenage delivery courier sweeps McDonald's counter in fury after alleged dispute with staff in Ma On Shan
NEWS
26-09-2026 18:02 HKT
Mainland tourists flock to Hong Kong via high-speed rail for Golden Week holidays
NEWS
23 hours ago
HKU hall faces backlash over KFC halal meal at HK$500 high table dinner
NEWS
26-09-2026 11:28 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.