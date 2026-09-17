logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Man slashed in Yau Ma Tei stabbing, police launch manhunt

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A local man was hospitalised on Thursday morning after being stabbed in Yau Ma Tei and fleeing to a nearby MTR station for help.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Police received a report at 8.55am from the victim outside Exit A1 of Yau Ma Tei MTR Station on Pitt Street. The man reported being slashed in the leg by an attacker. Emergency responders found him conscious with a thigh wound and took him to Kwong Wah Hospital.

On-scene sources said the attack occurred inside Wah Hing Commercial Centre at 383 Shanghai Street, after which the injured man fled to the MTR station to call police.

Officers, including Counter Terrorism Response Unit personnel, cordoned off both locations. Police intercepted a man and a woman on the building's emergency staircase for questioning and sealed off an adjacent alley.

An investigation is underway as police search for the assailant.

Yau Ma TeiCounter Terrorism Response Unit

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Damaged scaffolding forces closure of Ferry Street flyover in Yau Ma Tei
NEWS
06-09-2026 10:42 HKT
Driver flees after showing false ID, drugs found in broken-down Yau Ma Tei car
NEWS
11-08-2026 05:03 HKT
logo
(Video) Car reverses at high speed at traffic light, hits 2 vehicles and flees in Yau Ma Tei
NEWS
06-08-2026 08:00 HKT
Awning fire in Yau Ma Tei back lane extinguished, no injuries
NEWS
20-07-2026 01:38 HKT
2 drivers injured in Yau Ma Tei crash, police probe possible red-light violation
NEWS
17-07-2026 04:12 HKT
31 arrested in Yau Ma Tei raid on 4 illegal gambling dens
NEWS
10-07-2026 03:51 HKT
Police seize drug delivery car in Yau Ma Tei, 3 men arrested with $180,000 drugs
NEWS
30-06-2026 01:24 HKT
3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
NEWS
26-06-2026 03:33 HKT
Suspected air conditioner electrical fault sparks Yau Ma Tei fire, 50 residents evacuated
NEWS
20-04-2026 05:29 HKT
Burglars steal $830,000 worth of items from Yau Ma Tei flat, some recovered
NEWS
07-04-2026 04:11 HKT
fb/Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Thai King flies own jet to Vietnam for state visit, Queen serves as co-pilot
WORLD
16-09-2026 05:41 HKT
Jockey Club cancels September 20 Sha Tin race meeting over Tung Chee-hwa funeral
NEWS
22 hours ago
Four arrested over Pokémon card scams involving $101,000
NEWS
15-09-2026 18:26 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.