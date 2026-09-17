Man slashed in Yau Ma Tei stabbing, police launch manhunt

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Damaged scaffolding forces closure of Ferry Street flyover in Yau Ma Tei
06-09-2026 10:42 HKT
Awning fire in Yau Ma Tei back lane extinguished, no injuries
20-07-2026 01:38 HKT
31 arrested in Yau Ma Tei raid on 4 illegal gambling dens
10-07-2026 03:51 HKT
3 arrested in Yau Ma Tei drug bust, $1.59m narcotics seized
26-06-2026 03:33 HKT
Burglars steal $830,000 worth of items from Yau Ma Tei flat, some recovered
07-04-2026 04:11 HKT
Four arrested over Pokémon card scams involving $101,000
15-09-2026 18:26 HKT