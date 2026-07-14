Technician injured in 4-meter fall down Causeway Bay elevator shaft

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Electrician injured in suspected Tsim Sha Tsui electrocution
23-03-2026 06:45 HKT
Worker dies after electrocution on boat in Aberdeen
04-03-2026 01:08 HKT
Jiangxi biotech firm accident kills 3 after oxygen system fails
01-01-2026 23:55 HKT
Three workers injured after electrical short circuit at TKO data center
14-10-2025 14:38 HKT
65 arrested as police bust illegal nightclub and gambling dens
12-07-2026 19:00 HKT
Mainland woman arrested after allegedly using counterfeit $1,000 banknotes
13-07-2026 12:56 HKT