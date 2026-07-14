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NEWS

Technician injured in 4-meter fall down Causeway Bay elevator shaft

NEWS
1 hour ago
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A male elevator technician was injured Tuesday morning after falling down an elevator shaft in Causeway Bay.

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The accident occurred at about 11.07am when the worker, believed to be in his 40s, was performing maintenance on an elevator at 17 Tung Lo Wan Road.

During the work, he fell into the shaft, dropping roughly 4 meters to the bottom. He remained conscious throughout the incident and managed to climb out of the shaft on his own before calling for help.

Paramedics arrived at the scene and took the injured technician to Ruttonjee Hospital for treatment.

Police have classified the case as an industrial accident and are investigating the cause of the fall.

industrial accident

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