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NEWS

Man arrested for indecent assault after allegedly grabbing woman's neck in Shau Kei Wan

NEWS
48 mins ago
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Threads@_fatcheung_
Threads@_fatcheung_

A 29-year-old man was arrested for indecent assault after allegedly grabbing a woman's neck and touching her chest in Shau Kei Wan early on Tuesday morning.

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Police received a report from a 34-year-old woman at 1.05am saying she had been grabbed by the neck by a man on Nam On Lane, who then allegedly touched her chest. Officers arrested the man at the scene. The woman did not require hospital treatment.

Video footage circulating online showed a man in a red jersey standing nearby while a woman cried out that she had been grabbed by the neck. A male passer-by intervened, repeatedly shouting at the suspect to stop and comforting the woman while calling for help.

The passer-by was widely praised online for stepping in. Netizens said he had prevented a potentially worse outcome and urged the public to assist others when it is safe to do so.

indecent assault Shau Kei Wan passer-by

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