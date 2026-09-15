Man arrested for indecent assault after allegedly grabbing woman's neck in Shau Kei Wan

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CUHK associate professor cleared of indecent assault against female scholar
24-08-2026 19:16 HKT
Maid cafe owner arrested over alleged indecent assault of 14-year-old girl
17-08-2026 02:01 HKT
80-year-old man arrested over indecent assault of Yan Chai Hospital nurse
13-08-2026 06:40 HKT
Bus groper gets four-month sentence after sexual assault
04-08-2026 13:14 HKT
Princess Margaret Hospital patient arrested for alleged indecent assault
26-02-2026 18:16 HKT
Australian man charged with indecent assault on Hong Kong-bound flight
20-02-2026 16:12 HKT
Human remains found inside urn on Shau Kei Wan hillside
05-02-2026 19:47 HKT
Pakistani man arrested for alleged indecent assault in Wong Chuk Hang
17-11-2025 01:10 HKT
MTR opens new Tung Chung Line Extension track section with smooth service
13-09-2026 12:59 HKT