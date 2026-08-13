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HONG KONG
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NEWS

80-year-old man arrested over indecent assault of Yan Chai Hospital nurse

NEWS
6 hours ago
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A community nurse from Yan Chai Hospital was suspected to have been indecently assaulted during home care visits on July 31 and August 4.

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The hospital reported the incident to police upon receiving the nurse's report. An 80-year-old man was subsequently arrested.

Yan Chai Hospital said it strongly condemns the act and adopts a zero-tolerance attitude. The hospital has expressed sympathy and provided support to the nurse, and is fully co-operating with the police investigation.

The incident has been reported to the Hospital Authority head office via the Advance Incident Reporting System.

indecent assault Yan Chai Hospital nurse

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