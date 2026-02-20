logo
HONG KONG
NEWS

Australian man charged with indecent assault on Hong Kong-bound flight

NEWS
20-02-2026 16:12 HKT


indecent assault

Princess Margaret Hospital patient arrested for alleged indecent assault
NEWS
26-02-2026 18:16 HKT
Court hears auxiliary police officer claims skin condition in indecent assault case
NEWS
25-02-2026 18:55 HKT
Pakistani man arrested for alleged indecent assault in Wong Chuk Hang
NEWS
17-11-2025 01:10 HKT
13-year-old arrested for sexually assaulting 7-year-old girl in Pat Heung
NEWS
12-08-2025 16:59 HKT
Ex-McDonald’s manager jailed 2 years for indecent assault and revenge porn of 15-year-old employee
NEWS
12-08-2025 14:39 HKT
Japanese idol Kamimura Kenshin on trial after suggestive bathroom invitation
NEWS
30-07-2025 15:57 HKT
Woman's kiss ends in court
NEWS
16-04-2020 00:00 HKT
New grants aim to bring artificial intelligence into everyday teaching
NEWS
54 mins ago
Expanded LIV Golf Hong Kong kicks off Thursday at Fanling
NEWS
1 hour ago
HKTDC to Host World’s Largest One-Stop Jewellery Marketplace in March
NEWS
2 hours ago
The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) sails in the Arabian Sea on February 11, 2026. (AFP)
Iran Guards say 'struck' US aircraft carrier USS Abraham Lincoln with 4 ballistic missiles
NEWS
18 hours ago
(File photo)
HKO warns of possible thunderstorms and strong gusts early next week
NEWS
28-02-2026 19:54 HKT
Hundreds of HKers stuck in limbo after suspension of Dubai Airport
NEWS
21 hours ago
