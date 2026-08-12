Manchester United U16s to play in Mong Kok twice

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Sandown mishap gives Asfoora one last shot at Goodwood
30-07-2026 20:14 HKT
Jockey Club brings sport-themed learning to book fair
15-07-2026 16:51 HKT
Man United sign Tielemans on five-year deal
15-07-2026 05:33 HKT
HKJC debuts team at Shergar Cup: HK jockeys ready for Ascot showdown
05-07-2026 12:39 HKT
HKJC and Lenovo bring FIFA World Cup tech experience to HK Fans
12-06-2026 00:30 HKT
Horse-themed light show illuminates Space Museum dome for ICH Month
11-06-2026 23:02 HKT
Fernandes equals league assist record in United's 3-2 win over Forest
18-05-2026 01:26 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
10-08-2026 21:09 HKT