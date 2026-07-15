Man United sign Tielemans on five-year deal

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Fernandes equals league assist record in United's 3-2 win over Forest
18-05-2026 01:26 HKT
10-man Newcastle beat Man Utd 2-1 to end Carrick's unbeaten run
05-03-2026 06:49 HKT
Maguire handed suspended prison sentence for 2020 brawl in Mykonos
05-03-2026 03:51 HKT
Super-sub Sesko fires Man Utd to win at Everton
24-02-2026 06:25 HKT
Man Utd stun leaders Arsenal to open up title race
26-01-2026 02:51 HKT
Man Utd midfielder Casemiro to leave at end of season
23-01-2026 01:44 HKT
Sesko double but Man United held to 2-2 draw at lowly Burnley
08-01-2026 06:22 HKT
Man United held to 1-1 draw at home by struggling West Ham
05-12-2025 06:42 HKT
Man City and Haaland clobber United 3-0 in Manchester derby
15-09-2025 02:32 HKT
Low-income households entering work to get up to $45,000
13-07-2026 19:34 HKT
Mainland woman arrested after allegedly using counterfeit $1,000 banknotes
13-07-2026 12:56 HKT