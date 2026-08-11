Foreign man stabbed in Lok Ma Chau, police hunt 2 suspects

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3 men injured in Tin Shui Wai attack after business dispute turns violent
06-08-2026 07:51 HKT
Man, 21, stabbed in To Kwa Wan, police hunt 3 suspects
04-08-2026 03:57 HKT
Man, 38, arrested in Lok Ma Chau drug bust with $2.7m etomidate seized
21-07-2026 05:08 HKT
Man stabbed in head at Zhuhai shopping mall, suspect arrested at scene
28-05-2026 02:03 HKT
62-year-old woman arrested for stabbing ex-husband at Sheung Shui estate
21-05-2026 03:24 HKT
Man stabbed in arm while waiting for friend in Tuen Mun, attacker flees
13-05-2026 01:28 HKT
Elderly couple found dead in Po Tat Estate flat, police investigate
07-05-2026 01:14 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
15 hours ago