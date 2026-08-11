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Foreign man stabbed in Lok Ma Chau, police hunt 2 suspects

NEWS
7 hours ago
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A 29-year-old foreign man was injured in a knife attack in Lok Ma Chau on Monday night, police said.

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The victim was attacked by two people with a knife at Kam Pok Road West, sustaining a leg injury. He was taken conscious to Pok Oi Hospital for treatment.

Police have classified the case as wounding. No arrests have been made and officers are searching for two suspects.

Lok Ma Chau stabbing police investigation

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