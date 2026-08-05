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Four more arrested over TST bar murder, including triad leader

NEWS
41 mins ago
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Police have arrested four more men on suspicion of murder in connection with the fatal assault of a businessman at a bar in Tsim Sha Tsui, bringing the total number of arrests in the case to 16.

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The four local men, including a triad leader, were detained on Tuesday (Aug 4)  during police operations in West Kowloon and Ngau Tau Kok. 

All four suspects have been charged with one count of murder and are scheduled to appear at the Kowloon City Magistrates' Court on Thursday morning.

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Earlier, police arrested nine men and three women, aged between 24 and 52, in connection with the case. Among them, eight were charged with murder and assisting an offender, with their cases heard at the court between July and August. 

The remaining suspects have been released on bail pending further investigation and are required to report back to the police in late August.

The victim, 32-year-old Issac Yeung, was attacked during a birthday party in the early hours of July 26 after an altercation with a neighboring table of triad members from the Wo Shing Wo group. 

He suffered severe head injuries and was hospitalized for six days before being pronounced dead on July 31.

murder

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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