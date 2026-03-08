Chinese master's student stabbed to death in London after requesting US boyfriend to test for STDs

Read More
State trial in US health insurance CEO murder to begin June 8: media
07-02-2026 12:22 HKT
Trial of Abby Choi murder case set to begin September 21
27-01-2026 18:51 HKT
Murder probe continues following body found hidden in Ngau Tau Kok unit
31-12-2025 13:59 HKT
Rob Reiner killing: son to be charged with double murder
17-12-2025 11:48 HKT
Trump condemned for saying critical filmmaker brought on own murder
16-12-2025 12:59 HKT
Son arrested for murder of movie director Rob Reiner and wife
16-12-2025 11:55 HKT
ChatGPT blamed for US murder-suicide in lawsuit
12-12-2025 12:16 HKT
Govt proposes raising ferry fares on five outlying Island routes
07-03-2026 17:01 HKT