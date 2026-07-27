Fistfight erupts at taxi stand as man in white lands 10 punches

A brawl erupted at a taxi stand involving about four men believed to be taxi drivers, with footage circulating online showing one man throwing at least 10 punches after being provoked.

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The one-minute video, which has not been verified for time and location, shows the men arguing aggressively, swearing and shoving each other. A security guard attempted to intervene but was ignored.

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A man in a white shirt responded to provocation from a man in black by grabbing his neck and repeatedly punching him, knocking off his glasses before the two were pulled apart.