Fistfight erupts at taxi stand as man in white lands 10 punches

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2 men brawl at Admiralty MTR station platform, bystanders intervene
29-05-2026 05:02 HKT
Over 20 men brawl at Wan Chai bar, woman injured as police hunt suspects
27-05-2026 07:18 HKT
Off-duty officer and wife charged with assaulting Filipino domestic helper
27-05-2026 01:36 HKT
Shop employee beats suspected thief with stool at Kwai Chung Plaza
25-05-2026 07:13 HKT
Woman injured in assault during stage play at HKAPA
22-05-2026 07:48 HKT
Singapore mulls tax cuts as top finance professionals return to Hong Kong
25-07-2026 21:22 HKT