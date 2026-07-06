Red Rainstorm Warning issued as HK braces for downpours

The Observatory has issued a Red Rainstorm Warning Signal, warning citizens of intense rainfall affecting the city.

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The Red Rainstorm signal means that more than 50 millimeters of rain has fallen or is expected to fall within an hour, and the heavy downpour is likely to continue.

Officials caution that further heavy rain could lead to severe road flooding and significant traffic congestion. Commuters are urged to consider weather and road conditions before traveling and to take all necessary precautions.

The forecaster said under the influence of an active southerly airstream and upper-air disturbances, the weather will be unsettled on Tuesday (Jul 7) and Wednesday (Jul 8).