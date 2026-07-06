Red Rainstorm Warning issued as HK braces for downpours

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Intense thunderstorms and violent gusts batter HK
15-06-2026 13:33 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
08-06-2026 02:21 HKT
Thundery showers, squalls expected in next few hours, HKO warns
20-05-2026 04:31 HKT
Observatory warns of squally thunderstorms amid cold front
03-05-2026 20:50 HKT
HK braces for squally thunderstorms and powerful gusts
30-03-2026 13:05 HKT
Thundery showers to affect HK around noon: HKO
31-07-2025 11:27 HKT
Four dead, eight missing in China landslide after heavy rain
28-07-2025 13:38 HKT
Amber Rainstorm Warning in force, schools suspended on Fri
10-07-2025 12:57 HKT
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
05-07-2026 19:27 HKT