Man robbed of $200,000 in Sheung Wan, 3 suspects flee

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Woman attacked and robbed in Sham Shui Po flat, 3 men hunted
12-06-2026 07:15 HKT
Elderly woman, 79, strangled and robbed in To Kwa Wan
25-05-2026 05:07 HKT
Woman, 40, snatches $50,000 gold chain from elderly man in Mong Kok
20-04-2026 04:17 HKT
Man snatches phones from 2 women within 10 minutes on MTR Tsuen Wan Line
17-04-2026 06:21 HKT
Burglars take $120,000 cash from Tuen Mun village house
02-04-2026 06:18 HKT
Taxi, car collide on Connaught Road West flyover, 5 injured
24-02-2026 01:08 HKT
Masked knifemen rob garage in Pat Heung
16-01-2026 04:55 HKT
HK's transport system enters a new phase
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2-month-old Danny hospitalised with fever, parents allowed to stay overnight
22-06-2026 04:08 HKT