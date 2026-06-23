Man robbed of $200,000 in Sheung Wan, 3 suspects flee

A man was robbed of a handbag containing about HK$200,000 in cash by three non-Chinese men in Sheung Wan early on Tuesday, police said.

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The incident occurred around midnight on Tung Loi Lane when the victim was attacked and his bag snatched. He suffered minor injuries to his hands and legs while resisting. The suspects fled the scene.

Paramedics took the man to Queen Mary Hospital for treatment. A cap and bloodstains were found at the scene. Police are searching for the three suspects. No arrests have been made.