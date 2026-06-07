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HONG KONG
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NEWS

Observatory warns of squally thunderstorms and heavy rain through Tue

NEWS
1 hour ago
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(File photo)
(File photo)

Unsettled weather is expected to grip Hong Kong from Sunday through Tuesday (Jun 9), bringing occasional heavy showers and squally thunderstorms, the Observatory warned.

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Under the influence of a broad trough of low pressure, the incoming rain will be heavy at times over the next few days.

The Observatory urged the public to monitor weather changes before leaving home and advised anyone engaging in outdoor activities to stay highly alert to official weather tips and warning messages.

The forecasters issued both Amber and Red Rainstorm Warning Signals on Saturday (June 6) evening before eventually canceling the alerts at 9.30pm.

The early evening downpours dumped more than 30 millimeters of rain across most of the territory, with some areas recording up to 60 millimeters.

The forecaster also recorded more than 1,000 cloud-to-ground lightning strikes between 6pm and 9pm last night.

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