Observatory warns of squally thunderstorms and heavy rain through Tue

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HK to bake in 36-degree heat on Friday before five-day rain spell
01-06-2026 17:31 HKT
Scorching Friday of 37-degree expected for HK
28-05-2026 13:01 HKT
Temperatures to drop to 19 degrees on Fri as cold front hits HK
23-04-2026 13:29 HKT
Thunderstorms and cooler weather set to hit Hong Kong this week
20-04-2026 17:34 HKT
Sunny and hot weather to return Thu as temperatures climb to 30 degree
08-04-2026 14:24 HKT
Hong Kong to enjoy warm CNY with temperatures up to 25 degrees
08-02-2026 15:51 HKT
Nine-degree temperature plunge to grip Hong Kong
19-01-2026 13:14 HKT