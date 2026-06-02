logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Tribunal rejects Hop On bid to delay Wang Fuk Court owners’ meeting

NEWS
11 mins ago
logo
logo
logo
(File photo)
(File photo)

The Lands Tribunal on Tuesday rejected an application by Hop On Management, the government-appointed administrator of Wang Fuk Court, to postpone a special owners' general meeting.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The case came after at least 247 homeowners of the fire-ravaged estate requisitioned a special general meeting on April 29, requesting a venue that could accommodate 1,000 people for at least six hours.

Under the Building Management Ordinance, Hop On is required to issue a meeting notice within 14 days of receiving such a requisition and convene the meeting by June 13 at the latest.

Citing Wang Fuk Court’s special circumstances, the administrator said it was facing a tight timeframe to verify owners’ identities and signatures, secure a suitable venue, and prepare, review and serve the relevant notices. It filed an application seeking to postpone the statutory deadline.

Handing down his ruling on Tuesday afternoon, Deputy Judge Gary Lam Chin-ching said the Lands Tribunal had no jurisdiction to postpone the meeting, and dismissed Hop On’s application with no order as to costs.

Lam added that applying for a postponement before a meeting date had been set amounted to an attempt to avoid a possible breach. He urged the company to convene the meeting as requested.

Lands TribunalWang Fuk CourtHop On

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Lands Tribunal to rule Tue on Hop On’s application to postpone Wang Fuk Court owners’ meeting
NEWS
23 hours ago
Engagement team leads Wang Chi House residents on new home tours
NEWS
27-05-2026 13:30 HKT
(File photo)
‘Until we meet again’: Mixed emotions at Wang Fuk Court as second round of returns continues
NEWS
25-05-2026 18:20 HKT
(File photo)
Wang Fuk Court residents make second climb home with heavy hearts
NEWS
21-05-2026 13:20 HKT
Govt issues offer letters across Wang Fuk Court for buyout plan
NEWS
14-05-2026 17:28 HKT
Three-hour clock stirs concerns as Wang Chi House's second return begins
NEWS
13-05-2026 17:25 HKT
(File Photo)
Wang Fuk Court moves to personalized Zoom links for upcoming meetings
NEWS
10-05-2026 18:01 HKT
Govt announces second round of belonging retrieval operations for Wang Fuk Court under strict safety guidelines
NEWS
08-05-2026 21:15 HKT
(File photo)
Wang Fuk Court online meetings face backlash over limited spots
NEWS
07-05-2026 13:19 HKT
Inspector defends advance notice for site checks at Wang Fuk Court hearing
NEWS
06-05-2026 19:05 HKT
(File photo)
HK to bake in 36-degree heat on Friday before five-day rain spell
NEWS
23 hours ago
(Online photo)
Born but unrecorded: Two-month-old baby left unregistered as parents reject DNA test
NEWS
22 hours ago
60-year-old cyclist dies after being dragged under bus in Kwai Chung
NEWS
17 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.